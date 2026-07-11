Todos los detalles para que no te pierdas el primer partido del Guadalajara en el próximo torneo cuando se enfrenten a los Diablos Rojos.

La espera por fin terminó y Chivas se reporta listo para regresar a las canchas con una sola misión: la de levantar el trofeo de campeón en este Apertura 2026, en donde en la primera jornada, la escuadra comandada por Gabriel Milito deberá encarar una de las pruebas más difíciles y será la de enfrentarse al Toluca.

Los Diablos Rojos se han consagrado como uno de los clubes más poderosos de todo el futbol mexicano y la prueba de ello es el bicampeonato obtenido recientemente, además de proclamarse campeón de la Concachampions 2026, por lo que será un desafío de poder a poder con el Guadalajara.

Por si fuera poco, desde que llegó Gabriel Milito al futbol mexicano, el conjunto escarlata es uno de los dos equipos que más se le han indigestado al argentino, ya que no ha podido derrotar a los mexiquenses, en donde inclusive el timonel rojiblanco ha reconocido que han superado a su equipo en las dos ocasiones en que se han enfrentado.

¿Cuál sería la alineación titular de Chivas vs. Toluca?

Se ha filtrado que los jugadores que participaron en la Copa del Mundo 2026 con México y que pertenecen a Chivas deberán reportar el próximo lunes, por lo que tendrían probabilidades de ser tomados en cuenta para el duelo contra el Toluca, pero eso lo decidirá durante la semana Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

¿Cuándo y dónde se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 21:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 17:05 horas.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Toluca de la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la jornada 1 del Apertura 2026 se disputará en el Estadio Akron, por lo que la transmisión en México correrá a cuenta, en exclusiva, de la señal de Amazon Prime. Por su parte, en Estados Unidos, Telemundo Deportes será la cadena encargada de llevar EN VIVO el partido.