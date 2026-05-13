Todos los detalles para que no te pierdas la serie entre el Guadalajara y La Máquina por el boleto a la Final del futbol mexicano.

El primer episodio de la serie entre Chivas y Cruz Azul por las Semifinales del Clausura 2026 ya está escrito y ahora deberán enfrentarse durante otros 90 minutos para ponerle fin y definir al primer invitado a la Final de la Liga MX.

El Guadalajara ha tenido que olvidarse de cinco seleccionados y hasta de poder jugar en el Estadio Akron; sin embargo, la afición rojiblanca no los ha abandonado y ya han abarrotado el Estadio Jalisco para la Semifinal de Vuelta contra La Máquina.

Gabriel Milito está obligado a mantener la buena racha que ha presumido de local en todo el Clausura 2026, en donde no ha perdido ni un partido en casa, para poder acercarse a su primera serie por el título en el futbol mexicano, ya que requiere de cualquier triunfo o empate en la Vuelta para avanzar a la Final.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la Vuelta de la Semifinal del Clausura 2026?

El duelo entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado para arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

El choque entre el Rebaño y La Máquina será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será difundido por Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te tendremos todos los detalles del duelo.