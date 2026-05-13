Chivas se enfrenta a una de las "espinitas" de Gabriel Milito, visitando a Cruz Azul en la ida de las semifinales.

Chivas visitará a Cruz Azul en la ida de las semifinales del Clausura 2026, en un encuentro que ha generado enorme expectativa entre ambas aficiones y que promete ser uno de los partidos más intensos de toda la Liguilla. Debido a la importancia de la serie, tanto Gabriel Milito como Joel Huiqui buscarán mandar a la cancha sus mejores alineaciones posibles para intentar tomar ventaja desde el primer capítulo de la eliminatoria.

Eso sí, Gabriel Milito nuevamente tendrá que gestionar varias bajas importantes dentro del plantel rojiblanco. Chivas no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes permanecen concentrados con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Además, Daniel Aguirre también seguirá fuera debido a la lesión que sufrió en la última jornada de la fase regular.

Daniel Aguirre no estará para el partido de Ida de las Semifinales

Tras el enorme partido que el Guadalajara dio frente a Tigres en el Estadio Akron, todo apunta a que Gabriel Milito repetirá prácticamente el mismo once inicial que utilizó en la vuelta de los Cuartos de Final. Aunque una parte de la afición ha pedido a Sergio Aguayo como titular tras su gran ingreso ante los felinos, lo más probable es que el estratega argentino siga apostando por la experiencia de Ángel Sepúlveda para una serie tan exigente como esta.

Alineación de Chivas ante Cruz Azul

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Hugo Camberos

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

La alineación de Cruz Azul vs Chivas