El Tricolor dio a conocer la lista de 55 futbolistas de los que podría echar mano el Vasco para la Copa del Mundo, en donde aparecen más jugadores del Guadalajara.

El tiempo apremia y el Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que Javier Aguirre ya decidió quiénes serán los 55 futbolistas que integran la prelista que se entrega a la FIFA, de los cuales deberá salir la lista Final de 26 para encarar la competencia.

Tal y como se esperaba, el Guadalajara seguiría siendo la base del Tricolor, ya que el Vasco decidió sumar a otros tres elementos rojiblancos, de los cuales podría echar mano para la Copa del Mundo y se trata de Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Bryan González.

La realidad es que el jugador que tiene más posibilidades de colarse a la lista Final es Ledezma, ya que en la lateral derecha hay muchas dudas en el combinado mexicano debido a las lesiones de Rodrigo Huescas y Julián Araujo.

La lista Final de 26 futbolistas deberá darse a conocer el 1 de junio, a más tardar, para arrancar la concentración y preparar el debut contra Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte.

Los jugadores de Chivas que tienen su lugar seguro en el Mundial

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuáles jugadores de Chivas están en la prelista de 55 futbolistas del Mundial 2026?

Bryan González

Efraín Álvarez

Richard Ledezma

La prelista completa de futbolistas para el Mundial con México