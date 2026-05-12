El tiempo apremia y el Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que Javier Aguirre ya decidió quiénes serán los 55 futbolistas que integran la prelista que se entrega a la FIFA, de los cuales deberá salir la lista Final de 26 para encarar la competencia.
Tal y como se esperaba, el Guadalajara seguiría siendo la base del Tricolor, ya que el Vasco decidió sumar a otros tres elementos rojiblancos, de los cuales podría echar mano para la Copa del Mundo y se trata de Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Bryan González.
La realidad es que el jugador que tiene más posibilidades de colarse a la lista Final es Ledezma, ya que en la lateral derecha hay muchas dudas en el combinado mexicano debido a las lesiones de Rodrigo Huescas y Julián Araujo.
La lista Final de 26 futbolistas deberá darse a conocer el 1 de junio, a más tardar, para arrancar la concentración y preparar el debut contra Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte.
Los jugadores de Chivas que tienen su lugar seguro en el Mundial
- Raúl Rangel
- Luis Romo
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Armando González
¿Cuáles jugadores de Chivas están en la prelista de 55 futbolistas del Mundial 2026?
- Bryan González
- Efraín Álvarez
- Richard Ledezma