Es claro que Chivas mereció perder debido a que en el segundo tiempo ingresó distraído y Tigres justificó rápidamente su ventaja. Sin embargo, en el primer tiempo hubo una falta contra Efraín Álvarez de Jesús Angulo que el VAR decidió ignorar cuando era justificable para Vicente Jassiel Reynoso Arce.

El Rebaño Sagrado se adelantó al minuto 11 con un gran centro de Omar Govea para dejar solo a un Ricardo Marín, que lo aprovechó de la mejor manera para abrir el marcador. Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Milito se tiraron para atrás y sobre el final del primer tiempo llegó el empate de un jugador que debió ser expulsado.

En el minuto 40, Efraín Álvarez recibió una durísima falta de Jesús Angulo y lo golpeó con los tachones, como sucedió en la jornada 14 con Aguirre ante Fernando González. Sin embargo, el VAR decidió no llamar a Vicente Jassiel Reynoso Arce, quien decidió no sacar roja a Juan Brunetta por un manotazo contra Richard Ledezma.

La clara expulsión que el VAR no vio contra Tigres

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.