Chivas vuelve a tener acción este fin de semana cuando visite a Tigres UANL por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito viajó con el equipo completo, incluido los lesionados, y sin los cinco jugadores que están convocados a la Selección Mexicana.