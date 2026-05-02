Chivas vuelve a tener acción este fin de semana cuando visite a Tigres UANL por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito viajó con el equipo completo, incluido los lesionados, y sin los cinco jugadores que están convocados a la Selección Mexicana.
Liga MX
Tigres UANL vs. Chivas: EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
Chivas enfrenta a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido.
Posible alineación de Chivas
La alineación de Chivas para la ida ante Tigres sería: Óscar Whalley, Miguel Gómez, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.
BIENVENIDOS A TIGRES VS. CHIVAS
Chivahermanos y chivhermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. En esta ocasión la nos rencontramos porque el Guadalajara visita a Tigres en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. ¡Muchas gracias!
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