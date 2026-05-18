Chivas viene de recibir un durísimo golpe luego de haber quedado eliminado en la Liguilla a manos de Cruz Azul. Tras lo sucedido en la Fiesta Grande del futbol mexicano, Santiago Sandoval, una de las figuras del Guadalajara, dejó un sentido mensaje a la afición por apoyar y que van a responder ante la exigencia máxima del conjunto rojiblanco.

Sin dudas el caso de Santi es lo que la directiva del Guadalajara espera que termine sucediendo con las fuerzas básicas. De la mano de Gabriel Milito ingresó para reemplazar de la mejor manera a Roberto Alvarado en el Apertura 2025, mientras que en el Clausura 2026 no tuvo la misma cantidad de minutos, pero ante Tigres apareció con un doblete para alcanzar la semifinal.

Santiago Sandoval ante Cruz Azul volvió a tener una gran actuación, abrió el marcador en la ida, pero su nivel no terminó de alcanzar para acceder a la Final. Tras lo sucedido ante la Máquina Cementera dejó un emotivo mensaje en redes sociales en el que le agradeció a la afición por acompañar.

Santiago Sandoval fue el héroe de los Cuartos de Final. (Foto: IMAGO7)

“No era el resultado que queríamos. Toca asumir, aprender y seguir trabajando. Caerse también es parte del camino. Gracias por apoyarme en las buenas y en las malas. Nos faltó el último paso. La exigencia en este club siempre es máxima y vamos a responder. Orgulloso de defender estos colores todos los días. Gracias por nunca dejar de creer Chivahermanos”, expresó en Instagram.

El mensaje de Óscar Whalley a Chivas

Otro jugador que tuvo una gran Liguilla es sin duda Óscar Whalley quien utilizó sus redes sociales para agradecer. “¡Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia, muchas gracias por alentarnos hasta el final! ¡Lo dimos todo por el club, volveremos más fuertes!”, escribió el futbolista rojiblanco en Instagram.