Matías Almeyda se fue por la puerta grande del futbol mexicano y casi ocho años después se estaría regresado ya que reportan que está cerca de ser anunciado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey.

Mientras Chivas se cura las heridas que dejó la eliminación ante Cruz Azul por la Liguilla, desde Nuevo León afirman que Matías Almeyda está cada vez más cerca de convertirse en entrenador de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026. El Pelado regresaría al futbol mexicano ocho años después y firmaría un contrato por dos años. Se espera que se haga oficial el anuncio en breve.

No hay día y noche que un aficionado del Rebaño Sagrado no sueñe con volver a tener en su banquillo al técnico argentino por los maravillosos recuerdos que dejó. Por ahí en el último semestre no se extrañó tanto por lo realizado por Gabriel Milito, pero no cabe dudas de que la mínima posibilidad de volver a tener al Pelado en el banquillo rojiblanco ilusiona a cualquier chivahermano.

Tras la eliminación del Guadalajara de la Liguilla, desde Nuevo León afirman que Matías Almeyda está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo técnico de Rayados de Monterrey. César Merlo, especialista en mercado de pases, reveló esta mañana que las negociaciones están muy avanzadas luego de que el Pelado se haya interiorizado en el proyecto regio.

Matías Almeyda cerca de volver a la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Hace una semana, Súper Deportivo pudo saber que se dio la primera reunión, cara a cara, en Madrid entre Almeyda, su agente Santiago Hirsig, el presidente deportivo de Rayados, Dennis Te Kloese, y el director deportivo, Walter Erviti”, reportó el periodista argentino en Super Deportivo. Y agregó: “Tras ese primer avance, se han dado más charlas y hoy las negociaciones están muy avanzadas, por lo que se espera cerrar el trato en breve. Almeyda firmaría un contrato de dos años con Rayados”.

Imagen generada con ChatGPT

Los números de Matías Almeyda

Con el Guadalajara, Matías Almeyda logró una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Concachampions, mientras que con AEK Atenas se consagró en una ocasión de la Superliga de Grecia y de la Copa de Grecia en la temporada 2022-2023.

Su paso por San Jose Earthquakes no fue tan bueno ya que nunca logró clasificar a los play-off tras registrar un total de 31 victorias, 42 derrotas y 25 empates entre 2019 y 2022. Su último trabajo como entrenador fue en Sevilla y su paso es olvidable ya que llegó en la presente temporada para levantar al conjunto andaluz y se fue sin terminar el campeonato con un registro de 10 victorias, siete empates y 15 derrotas en 32 encuentros oficiales entre liga y copa.