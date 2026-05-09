El Rebaño sueña con la remontada esta noche en el Akron frente a Tigres, para meterse en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas de Guadalajara se juegan todo este sábado 9 de mayo, cuando reciban a Tigres UANL en el Estadio Akron, por el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado está obligado a ganar por dos goles para meterse en semifinales, luego de una fase regular en la que hizo récord de puntos. Con la baja de sus seleccionados, el cuadro tapatío quiere dar un golpe sobre la mesa.

La previa de Chivas vs. Tigres UANL

El Estadio Akron será testigo de otra noche de Liguilla, en donde el apoyo de la afición rojiblanca será clave para soñar con la remontada. Desde las 19:07hs, Chivas buscará hacer pesar la localía y dejar atrás la derrota de la Ida, ante un rival que llega agrandado por su pase a la final de la Concachampions, pero también con mayor desgaste desde lo físico. La probable alineación rojiblanca será con Óscar Whalley; Richard Ledezma, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Hugo Camberos, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez; Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Hugo Camberos está disponible para enfrentar a Tigres

Luego de perderse la ida por una sobrecarga muscular, el juvenil Hugo Camberos está listo para ser considerado en la vuelta frente a Tigres, incluso como titular si así lo requiere Gabriel Milito. El canterano de 19 años no ha tenido tantas oportunidades en este torneo, pero podría ser una de las claves para liderar la remontada gracias a su desequilibrio y a su buen uno contra uno.

Hugo Camberos puede ser la esperanza rojiblanca (Imago7)

Oswaldo Sánchez y su pasión por Chivas

El Guadalajara cumplió 120 años de vida este jueves y el exportero rojiblanco, Oswaldo Sánchez, habló en TUDN sobre su identificación con los colores del Rebaño: “Para mí, Chivas es un amor, es una pasión y es hasta una obsesión. Siempre tuve la ilusión de jugar en Chivas desde que estaba muy niño. Cuando les decía que quería ser futbolista profesional y jugar en Chivas, decían que estaba loco”, expresó el icónico exguardameta.

Matías Almeyda se acerca a Rayados

Una noticia que no caerá bien a la afición rojiblanca es el avance que llevan a cabo en las negociaciones Matías Almeyda y Rayados de Monterrey. Según informó César Merlo, el Pelado, ex DT del Guadalajara, se acerca al banquillo regiomontano. El estratega tuvo una reunión en España con Dennis te Kloese y Walter Erviti: “Las dos partes se fueron muy conformes y muy satisfechas, con buena predisposición de uno y otro lado. La cosa va avanzando y va avanzando muy bien”, reportó Merlo.