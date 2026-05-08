Club Deportivo Guadalajara lanzó un mensaje especial para su afición previo al duelo ante Tigres en el Estadio Akron.

El ambiente comienza a encenderse en torno al partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde Club Deportivo Guadalajara buscará remontar la serie frente a Tigres en el Estadio Akron.

A pocas horas del encuentro, el Rebaño Sagrado lanzó un emotivo mensaje dirigido a toda su afición, con el objetivo de hacer pesar la localía en uno de los compromisos más importantes del semestre.

A través de sus redes sociales, Chivas pidió a los aficionados llegar temprano al inmueble para apoyar al equipo desde el calentamiento.

“¡SON EL ALMA DE ESTE EQUIPO! ¡CHIVAHERMANOS, MAÑANA LLEGUEN TODOS A TIEMPO PARA ALENTAR AL REBAÑO DESDE EL CALENTAMIENTO!”.

El Club Deportivo Guadalajara es consciente de que necesitará una noche perfecta para darle vuelta al marcador global, por lo que la presencia y el apoyo de su gente podrían convertirse en un factor determinante.

Además, el compromiso tiene un significado especial al disputarse en el marco del 120 aniversario de Chivas. Por ello, jugadores, cuerpo técnico y directiva esperan vivir una noche inolvidable junto a su afición.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas ante Tigres?

El cotejo de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo, en la cancha del Estadio Akron, e iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.