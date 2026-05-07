El Vasco ha tomado una extraña decisión para los futbolistas que tiene en el Centro de Alto Rendimiento, misma que causa controversia entre los clubes que cedieron a sus futbolistas.

La concentración de la Selección Mexicana sigue ocasionando polémica dentro del futbol mexicano, principalmente por las decisiones que ha tomado Javier Aguirre y los directivos de la Federación, en donde se filtró una nueva controversia.

Algunos equipos están inconformes por el haber pedido a sus seleccionados para la Liguilla, por lo que todo se puso en entredicho durante la semana por la molestia que presentó Amaury Vergara por el permiso extraordinario que le concedieron al Toluca.

Ahora, en plena concentración rumbo al Mundial que inició el miércoles, el Vasco habría decidido pausar el microciclo durante el próximo fin de semana para que los futbolistas reciban unos días de descanso y puedan pasar el día de las madres con sus familias según reveló el director de Récord, Carlos Ponce de León.

“La Selección Mexicana va a liberar a los futbolistas que tienen equipos en la Liguilla este fin de semana. Va a dejar libre al Piojo, a la Hormiga, a Romo, a Tala, a Brian, los cinco de Chivas. Va dejar libre a Lira de Cruz Azul, va a dejar libre al Memote de Pumas, hasta a Israel Reyes del América.

“Este fin de semana, la Selección Mexicana va a liberar a los convocados a esta concentración previa al Mundial, pero los va a dejar libres para que tengan días de vacaciones, para que festejen el 10 de mayo, no para que vayan a jugar con sus equipos en la Fiesta Grande.

“¿Qué sentido tiene convocarlos si los vas a dejar libres el fin de semana y no pueden jugar con sus equipos en Liguilla? Esa explicación estaría interesante”, explicó el comunicador en la cuenta de X de Récord.

¿Por qué no pueden jugar los seleccionados con sus equipos?

Desde antes del arranque del Clausura 2026, los dueños de los clubes de la Liga MX llegaron a un acuerdo de ceder a sus futbolistas para la Liguilla, por lo que ya todos sabían que no contarían con ellos para esta etapa. Es un acuerdo que inclusive firmaron los dirigentes, por lo que tiene valor en los pasillos de la Federación.