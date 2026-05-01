El futbol se ha convertido en un deporte que genera ganancias millonarias en todos sus sectores, sobre todo de cara a una Copa del Mundo como la que se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá durante el verano de este 2026, por lo que Amaury Vergara sonríe por las ganancias que recibirá.

Es cierto que el Guadalajara es una de las sedes, por lo que recibirá ganancias millonarias por el uso del Estadio Akron; sin embargo, con el llamado de cinco futbolistas a la Selección Mexicana para el Mundial, la directiva rojiblanca ha garantizado varios millones de pesos.

Y es que la FIFA suele pagarle a cada club que haya cedido a sus futbolistas a su respectivo combinado nacional durante todo el tiempo que el jugador esté concentrado para la competencia, por lo que la ganancia será jugosa para el chiverío que prestó a cinco elementos.

Tomando en cuenta que para Qatar 2022 la FIFA pagó 11 mil dólares por día a cada club por cada jugador que haya cedido, el Guadalajara ganaría 55 mil dólares diarios desde el 1 de junio, fecha en la que inician las concentraciones de forma oficial ante el máximo organismo del balompié.

Haciendo un cálculo de que México sea eliminado en la fase de grupos, la concentración del Tricolor concluiría el 25 de junio, lo que significaría que por los cinco futbolistas rojiblancos, la FIFA le pagaría a Amaury Vergara cerca de 1.4 millones de dólares, que convertido en pesos mexicanos la cifra alcanzaría los 25 millones 200 mil pesos, aproximadamente.

¿Cuánto podría ganar Amaury Vergara si México avanza en el Mundial?