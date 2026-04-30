Chivas está por comenzar a disputar los partidos más importantes del Clausura 2026 y los primeros serán en los Cuartos de Final contra Tigres, en donde una de las incógnitas radica en el estado anímico de Richard Ledezma tras sufrir un revés en sus sueños de jugar la Copa del Mundo.

Hace unos días se dio a conocer la lista de futbolistas que militan en la Liga MX que estarán en el Mundial 2026, en donde para sorpresa de muchos aficionados y especialistas, el carrilero del Guadalajara fue el gran ausente en la lista de Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Sin embargo, el reportero de AS México, César Huerta, reveló que tras consultar dentro del club, el mexico-estadounidense se encontraría con buen ánimo pese a la mala noticia, en donde le confirman que está comprometido en buscar el título de Liga MX con el chiverío.

“Fue lo que me dijeron las personas que lo han tratado en estas últimas horas. Richy Ledezma está entero, no está decaído, no está deprimido, no está derrumbado, no está en el suelo, está entero, está de pie y metido en la Liguilla para tratar de ser campeón con Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.