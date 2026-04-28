Durante todo este lunes el fútbol mexicano estuvo pendiente de la publicación de la lista de convocados a la concentración extraordinaria de Javier Aguirre, misma que era clave para conocer qué jugadores se perderían la Liguilla del Clausura 2026. La expectativa fue alta durante varias horas, pues muchos equipos dependían de esa información para planear sus próximos partidos en la fase final del torneo.

Sin embargo, la lista terminó publicándose hasta la mañana de este martes, lo que provocó múltiples especulaciones sobre las razones detrás del retraso. Con el paso de las horas, comenzó a tomar fuerza la versión de que dos jugadores del Guadalajara habrían influido indirectamente en la demora, debido a dudas que el cuerpo técnico tenía sobre su inclusión dentro del grupo de trabajo.

De acuerdo con distintos rumores, Javier Aguirre habría considerado convocar a Hugo Camberos y Santiago Sandoval para su concentración, aunque no como parte de la lista definitiva rumbo al Mundial, sino únicamente como sparrings. Es decir, jugadores que servirían para apoyar en los entrenamientos y completar los trabajos tácticos, sin tener asegurado un lugar dentro de la convocatoria final para la Copa del Mundo.

Esta posibilidad habría generado dudas internas, ya que contradecía declaraciones previas de Duilio Davino, quien había asegurado que los futbolistas de equipos clasificados a la Liguilla que fueran llamados lo harían porque tenían asegurado su lugar en el Mundial. En ese sentido, la posible inclusión de Camberos y Sandoval solo como apoyo logístico habría sido un punto que generó análisis adicional antes de hacer pública la lista final.

Richard Ledezma no fue convocado en esta lista inicial, pero podría tener esperanzas más adelante

Otro de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Richard Ledezma, quien parecía tener argumentos suficientes para ser considerado en esta primera lista. Sin embargo, todo apunta a que Javier Aguirre no lo tiene completamente asegurado para el Mundial, especialmente considerando que el técnico ha mencionado en distintas ocasiones que Rodrigo Huescas es una prioridad en esa posición, siendo esta otra posible razón por la que la lista se retrasó.