Entre mundialistas consolidados, jóvenes que empiezan a abrirse paso y promesas que destacan en selecciones juveniles, Chivas vuelve a presumir una cantera que sigue alimentando las aspiraciones de México en el escenario internacional.

El Mundial 2026 representa la máxima exigencia para cualquier futbolista. Competir en una Copa del Mundo implica rendir al más alto nivel durante toda una temporada, sostener regularidad y demostrar personalidad en escenarios de máxima presión. En ese contexto, Chivas llega a la justa con cinco representantes en la Selección Mexicana, dos de ellos formados en la Cantera Rojiblanca: Armando González y Raúl Rangel.

A sus 23 años, Armando González representa uno de los casos de éxito más recientes de la cantera rojiblanca. El delantero llega al Mundial 2026 después de consolidarse como una de las grandes apariciones del futbol mexicano, ganándose un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre gracias a su rendimiento con Chivas y a una temporada en la que confirmó todo el potencial que había mostrado en las Fuerzas Básicas. El delantero rojiblanco viene de ser el 2° goleador Sub-23 entre todas las ligas del mundo y el mejor artillero de su categoría (2004).

Armando González será uno de los exponentes de la Cantera Rojiblanca en el Mundial (Imago7)

Raúl Rangel también merece una mención especial dentro de este análisis. Aunque a sus 26 años ya no encaja dentro de la categoría de promesa, sí representa uno de los casos más exitosos del proceso formativo rojiblanco en los últimos años. Tras consolidarse como titular en Chivas y completar todo el recorrido por las Fuerzas Básicas y el Tapatío, el arquero llega al Mundial 2026 con serias posibilidades de ocupar la portería de México. Su regularidad en la Liga MX, sumada a la confianza que le ha brindado Javier Aguirre durante gran parte del proceso mundialista, reflejan que hoy cuenta con las herramientas necesarias para competir en el máximo escenario del futbol internacional.

Aunque no se formó en las Fuerzas Básicas rojiblancas, Brian Gutiérrez también sirve como referencia para entender qué exige el futbol internacional. Con apenas 23 años, el mediocampista ofensivo logró abrirse paso primero en la MLS, después ganarse un lugar en Chivas y, en cuestión de meses, convertirse en una pieza importante dentro de la Selección Mexicana. Su rápida adaptación a escenarios cada vez más exigentes y su capacidad para competir con regularidad ante rivales de alto nivel explican por qué apunta a tener un papel protagónico con el Tri durante el Mundial 2026.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval, los futuros talentos de Chivas en el Tri

Si la Hormiga representa el presente, Hugo Camberos y Santiago Sandoval aparecen como dos de los nombres más prometedores del futuro rojiblanco. Camberos ha destacado durante años en las selecciones juveniles de México y recientemente volvió a demostrar su calidad al marcar un golazo con el Tri Sub-20 frente a Japón.

Sandoval, por su parte, fue una de las figuras de Chivas durante la reciente Liguilla, asumiendo protagonismo en momentos importantes y mostrando una personalidad poco habitual para un futbolista de apenas 18 años. Ninguno está todavía cerca de una convocatoria mundialista absoluta, pero ambos han comenzado a construir un camino que podría acercarlos a ese objetivo en los próximos años.