Ambos fueron capitanes de sus selecciones en un torneo Sub-15. Años después, el español acaba de conquistar el Mundial y ser elegido el mejor jugador joven, mientras que el canterano de Chivas sigue esperando consolidarse en el primer equipo rojiblanco.

Una fotografía tomada varios años atrás volvió a circular con fuerza en las redes sociales tras la consagración de España en el Mundial 2026. En ella aparecen dos jóvenes capitanes posando junto al árbitro antes de un partido de selecciones juveniles: Pau Cubarsí, representando a España, y Hugo Camberos, defendiendo los colores de México. Lo que entonces era una imagen habitual de un torneo Sub-15, hoy adquiere un significado especial por los caminos que tomaron ambos futbolistas.

La postal cobró relevancia luego de que Cubarsí se consagrara campeón del mundo con la selección española a los 19 años y además fuera reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo. El defensor surgido de La Masia se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato y confirmó el enorme potencial que ya había mostrado en el Barcelona durante las últimas temporadas.

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En aquel encuentro juvenil, sin embargo, las miradas estaban repartidas. Cubarsí era uno de los referentes de España, mientras que Camberos portaba el gafete de capitán de México, siendo considerado una de las principales promesas de su generación. Ambos compartían protagonismo en un escenario que, con el paso del tiempo, terminó reflejando dos trayectorias muy distintas.

Mientras el español aceleró su crecimiento hasta consolidarse en la élite del futbol mundial, Camberos continúa construyendo su camino en Chivas. El atacante rojiblanco ha dejado muestras de su talento cada vez que tuvo oportunidades, pero todavía busca afianzarse de manera definitiva en el primer equipo. De hecho, no pudo estar disponible para el debut del Guadalajara en el Apertura 2026 frente a Toluca debido a su convocatoria con la Selección Mexicana Sub-20, que disputa el torneo clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

La ausencia del canterano volvió a generar comentarios entre los aficionados rojiblancos, que desde hace tiempo piden más minutos para una de las joyas más prometedoras de Verde Valle. Su proyección sigue siendo alta y en el club mantienen la confianza en que pueda convertirse en una pieza importante para el futuro del equipo.

Los números de Hugo Camberos en Chivas

Tras debutar en Chivas allá por 2025, luego de un breve paso por el Tapatío, Hugo Camberos ya registra 35 partidos con la playera del Guadalajara, aunque con un total de 1355 minutos y muy pocas titularidades. Su saldo es de tres goles y una asistencia.