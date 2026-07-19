Amaury Vergara asistió a la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina apenas un día después del descalabro de Chivas en el Apertura 2026.

Amaury Vergara volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de ser visto en la Final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, apenas un día después de la dolorosa derrota que sufrió Chivas por 0-2 frente a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

Previo al silbatazo inicial del encuentro celebrado entre las dos selecciones finalistas, Amaury Vergara fue abordado por Récord, medio al que compartió su entusiasmo por vivir una experiencia inédita. El dirigente del Rebaño Sagrado no ocultó su emoción por asistir al compromiso que definió al nuevo campeón del mundo.

“Muy contento de vivir la Final de un Mundial; mi primera Final, nunca había estado en una Final y es una gran oportunidad. Muy contento”, declaró Amaury Vergara durante la breve entrevista con Récord.

Señalar que el viaje del mandamás del Club Deportivo Guadalajara llega en un momento sumamente complejo debido al descalabro frente a los pupilos de Antonio Mohamed con goles de Alexis Vega por la vía penal y Jesús Gallardo tras un contragolpe en la recta final del encuentro.

Cabe mencionar que mientras el Rebaño Sagrado busca darle vuelta a la página y preparar su siguiente partido, la presencia de Amaury Vergara en la Final del Mundial 2026 no pasó desapercibida por la afición ya que no vio bien su viaje luego de la lamentable actuación del plantel el día sábado.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

Después del amargo debut en el Torneo Apertura 2026, Chivas tendrá una nueva oportunidad para sumar sus primeras unidades cuando reciba en el Estadio Akron a los Bravos de Juárez el sábado 25 de julio en el Estadio Akron. Destacar que el compromiso, correspondiente a la Jornada 2, está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido de manera exclusiva a través de Prime Video.