Alexis Vega fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de Toluca por 0-2 sobre Chivas en el Estadio Akron, luego de abrir el marcador con un penal ejecutado a lo Panenka. El delantero sorprendió a propios y extraños con la forma en que cobró la pena máxima frente a Raúl Rangel.

Al finalizar el encuentro, el artillero del conjunto “Escarlata” explicó que la decisión ya estaba tomada desde antes de que iniciara el partido. En entrevista para la transmisión de Prime Video, reveló que incluso les avisó a sus compañeros que, si se presentaba la oportunidad desde los once pasos, ejecutaría el disparo de esa manera por el conocimiento que tiene del “Tala”.

“En el comedor les dije a mis compañeros que si había un penal, lo iba a picar porque conozco a ‘Tala’, es un compañero en donde en la selección estuvimos practicando muchos penales, sabe dónde pateo y yo creo que fue una decisión muy difícil, pero bueno, a veces hay que tomar el riesgo”, mencionó.

El futbolista de 28 años de edad explicó que conocer tan bien a Raúl Rangel fue precisamente lo que lo llevó a cambiar su forma habitual de cobrar. Ambos han coincidido en la Selección Mexicana y han compartido múltiples sesiones de entrenamiento, situación que obligó al atacante a apostar por una ejecución distinta.

Alexis Vega ofreció disculpas a Raúl Rangel

Pese a convertir el penal y darle ventaja a los Diablos Rojos, Alexis Vega dejó claro que no existió intención de faltar al respeto a su excompañero. El elemento del Toluca reconoció que entiende la dificultad que representa esa clase de cobros para los porteros y aseguró que, una vez terminado el encuentro, habló directamente con el portero del Rebaño Sagrado.

“Acabando le pedí una disculpa porque obviamente para los porteros es complicado, pero bueno siempre es con todo respeto“, comentó el atacante azteca, quien con ese gol encaminó el triunfo de su equipo en el inicio del Torneo Apertura 2026.