A horas del debut ante Toluca, Chivas sigue generando noticias dentro y fuera de la cancha, con declaraciones de peso, una emotiva despedida y decisiones en la conformación de la plantilla.

Llegó el día. Chivas hará su debut este sábado en el Apertura 2026 cuando reciba a Toluca en el Estadio Akron, en el primer partido oficial de la temporada para el equipo de Gabriel Milito. En la previa del encuentro, varias declaraciones y movimientos dentro de la plantilla marcan la agenda rojiblanca.

Diego Campillo se ilusiona con un inicio perfecto

Diego Campillo mostró confianza en el momento que vive el equipo y lanzó una declaración ambiciosa antes del arranque del torneo. En charla con Chivas TV, el defensor aseguró que el objetivo es llegar a la Leagues Cup con pleno de victorias: “Vamos a llegar a la Leagues Cup con tres partidos ganados”, afirmó. Para conseguirlo, el Guadalajara deberá superar a Toluca este sábado y posteriormente enfrentar a Querétaro y Puebla, los tres compromisos que anteceden al torneo internacional.

La emotiva despedida del Tiba Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda puso pausa a una etapa de 13 años en la institución tras concretarse su préstamo a FC Juárez. El defensor compartió un mensaje cargado de emoción en redes sociales, donde reconoció que la salida no fue sencilla: “Hay momentos que son difíciles de poner en palabras, y este es uno de ellos”. El zaguero agradeció a todos los integrantes del club y tuvo palabras especiales para la afición rojiblanca, destacando que siempre intentó representar al Guadalajara con el máximo profesionalismo. Además, recordó que pasó prácticamente la mitad de su vida en la institución y aseguró que se marcha con gratitud y un cariño que será para siempre.

La emotiva despedida del Tiba Sepúlveda (Instagram)

Omar Govea no olvida las eliminaciones recientes

Omar Govea reconoció que las últimas eliminaciones sufridas por Chivas siguen presentes dentro del vestidor. En declaraciones a Diario Milenio, el mediocampista admitió el golpe que representó quedarse cerca del objetivo: “Sí, ha sido muy doloroso. Sobre todo, la última, que nos sentíamos tan cerca”, señaló. El futbolista explicó que la diferencia entre competir y ser campeón suele estar en los detalles y reiteró que el plantel mantiene la ambición de pelear por títulos: “Esa hambre de triunfar y esas ganas de entregarle un trofeo a la afición es lo que nos motiva todos los días”.

Omar Govea quiere ser campeón con el Guadalajara (Imago7)

El panorama se complica para el Dragón García

La situación de Eduardo García continúa enviando señales poco alentadoras. El arquero no fue registrado por Chivas para el Apertura 2026, una decisión que se suma a su ausencia durante la pretemporada y que refuerza la idea de que no entra en los planes deportivos de Gabriel Milito. Actualmente, los lugares de tercer y cuarto portero son ocupados por Sebastián Liceaga y Robinho Romero, mientras que el Dragón sigue sin encontrar un nuevo destino para continuar su carrera.