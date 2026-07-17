El entrenador del Guadalajara no ha hecho pública su convocatoria para enfrentar al Toluca en el Apertura 2026, pero una cámara destapó sus planes.

Gabriel Milito se ha caracterizado por ser un estratega ejemplar de cara a cada partido al frente de Chivas, por lo que para el duelo contra el Toluca, el entrenador argentino tenía planeada algunas sorpresas; sin embargo, una cámara le echó a perder las novedades para su presentación en el Apertura 2026.

Desde hace varias semanas se ha estado especulando sobre los jugadores que el Guadalajara prestó a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, ya que se decía que se les daría descanso y se perderían la jornada 1 de la Liga MX, reportes que continuaron durante la semana previa al duelo contra los Diablos Rojos.

Sin embargo, pese a que el club no ha dado a conocer su convocatoria de futbolistas para encarar el choque frente a los escarlatas, el reportero de ESPN, Jesús Bernal confirmó que Gabriel Milito mandó a llamar a todos los mundialistas que son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

¿Cuál sería la mejor alineación de Chivas con todos sus seleccionados?

Hay que recordar que la mayoría de los jugadores que participaron en el Mundial 2026 con México son titulares indiscutibles con Chivas, en donde el único que no venía siendo parte del 11 estelar recurrentemente era Brian Gutiérrez, por lo que este sería el mejor 11 para el duelo de este sábado contra el Toluca.

¿Quiénes son los jugadores que causan baja del Chivas vs. Toluca?

Gabriel Milito no podrá contar con 4 futbolistas para encarar el duelo de la jornada 1 del Apertura 2026 y se trataría de Sebastián Liceaga, Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, todos ellos por estar concentrados con la Selección Mexicana Sub 20 que participará en el Pre-Mundial de la especialidad.

Además de estos cuatro elementos, se suma Efraín Álvarez, quien continúa en su etapa de rehabilitación tras ser diagnosticado con un varicocele previo al arranque de la pretemporada, por lo que aún estará fuera de circulación.

¿Cuándo y dónde se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.