Armando González es uno de los favoritos de la afición por su carisma, y lo volvió a demostrar en un divertido video.

Armando González es uno de los jugadores más talentosos y carismáticos que tiene actualmente Chivas. Su personalidad, cercanía con la afición y actitud dentro y fuera de la cancha lo han convertido en uno de los grandes favoritos del público rojiblanco, algo que las propias cuentas oficiales del club conocen perfectamente. Por ello, la Hormiga fue el protagonista de uno de los videos más recientes publicados por el Guadalajara.

El material muestra una perspectiva en primera persona del día a día de Armando González como futbolista de Chivas, pero poniendo especial atención en la sesión de fotografías que el equipo realiza antes del inicio de cada temporada. En ella, los jugadores posan con el nuevo uniforme y se generan las imágenes y recursos gráficos que posteriormente son utilizados en redes sociales para publicaciones como goles, cambios, alineaciones y otros contenidos oficiales del club.

Sin embargo, lo que más divirtió a la afición fue observar la convivencia de la Hormiga con el staff del Guadalajara. Durante el video se le ve bromeando constantemente con las personas encargadas de la producción, demostrando la gran relación que existe entre ellos y haciendo mucho más amenas unas jornadas que normalmente pueden extenderse durante varias horas mientras todos los futbolistas pasan frente a las cámaras.

Armando González mostró su personalidad con el staff.

Uno de los momentos más comentados fue el que protagonizó junto al community manager de Chivas, quien también se ha ganado el cariño de la afición en las últimas semanas. Entre bromas, Armando pidió directamente a la cámara que “lo funaran”, revelando incluso su nombre y sus redes sociales. No obstante, esa información terminó siendo censurada en la edición final del video, manteniendo el tono relajado y divertido de toda la grabación.

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Finalmente, también se pudo ver a Armando González grabando saludos personalizados para distintos aficionados, los cuales fueron entregados como parte de una dinámica organizada por el club. Lo que más llamó la atención fue que la Hormiga evitó repetir el mismo mensaje una y otra vez, imprimiendo su personalidad en cada grabación para que cada saludo fuera diferente y realmente especial para quien lo recibiría, un detalle que fue ampliamente aplaudido por los seguidores rojiblancos.

Armando González alza la mano para ser titular contra Toluca a pesar de apenas haber regresado de la Selección

Aunque apenas regresó de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Armando González tiene serias posibilidades de arrancar como titular frente al Toluca. A diferencia de otros seleccionados rojiblancos, la Hormiga tuvo un menor desgaste físico durante el torneo, por lo que llega en mejores condiciones para incorporarse de inmediato al equipo. Para nadie es un secreto que Gabriel Milito confía plenamente en sus condiciones y sabe que su movilidad, presión y capacidad para atacar los espacios pueden ser determinantes en un partido tan exigente como el del debut en el Apertura 2026, por lo que no sería una sorpresa verlo de inicio en la Jornada 1.