Armando González tuvo una participación mínima en la Selección Mexicana, pero la afición sigue creyendo en él.

Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos no solo por la afición de Chivas, sino por gran parte de los seguidores de la Selección Mexicana. Su olfato goleador dentro de la cancha se ha combinado con un carisma que ha demostrado en entrevistas, convivencias y encuentros con aficionados, ganándose rápidamente el cariño de la gente. Precisamente por ello, resultó especialmente doloroso para muchos verlo disputar apenas 14 minutos durante el Mundial 2026.

Después de las imágenes en las que rompió en llanto tras la eliminación de México, la Hormiga vivió un momento muy especial. Unos pequeños aficionados de Chivas se encontraron con él en un centro comercial, corrieron a saludarlo y aprovecharon la oportunidad para dedicarle un mensaje lleno de confianza: “El próximo Mundial vas a meter gol”. Un gesto que conmovió al delantero rojiblanco, quien, aunque aún parecía dolido, les dedicó una sonrisa y se tomó una foto con ellos.

Y la realidad es que ese escenario está muy lejos de ser una ilusión imposible. Aunque muchos consideran que Armando González ya tenía argumentos suficientes para recibir más minutos en esta Copa del Mundo e incluso convertirse en el relevo natural de Raúl Jiménez, el delantero llegará al Mundial de 2030 con apenas 27 años, una edad ideal para un atacante, además de contar con mucha más experiencia tanto en Primera División como, probablemente, en el futbol internacional.

Además, su posible salida a Europa parece ser una cuestión de tiempo más que una posibilidad remota. El interés de clubes del Viejo Continente existe desde antes del Mundial y, si continúa con el nivel mostrado en Chivas, todo apunta a que tarde o temprano dará ese salto. De concretarse, la Hormiga llegaría al Mundial de 2030 con un crecimiento importante en lo individual y con el deseo de tener una revancha en el torneo más importante del futbol.

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Por ahora, el siguiente objetivo del delantero dependerá de Rafa Márquez. La Selección Mexicana volverá a la actividad con partidos amistosos durante la Fecha FIFA de septiembre, mientras que en noviembre disputará nuevamente la Nations League. Posteriormente llegará la Copa Oro del próximo verano, por lo que Armando González tendrá múltiples oportunidades para convencer al nuevo seleccionador de que merece un papel mucho más importante dentro del Tri.

Javier Hernández vivió una situación similar a la de la Hormiga en el Mundial de 2010

Los pocos minutos que recibió Armando González en el Mundial 2026 inevitablemente recuerdan lo ocurrido con Javier Hernández en Sudáfrica 2010. Curiosamente, ambos delanteros fueron convocados por Javier Aguirre a su primera Copa del Mundo y, en los dos casos, el manejo de sus minutos generó fuertes críticas hacia el estratega nacional. Mientras que un joven Chicharito llegaba en mejor momento que Guillermo Franco y aun así tuvo que esperar su oportunidad desde la banca, la Hormiga venía de firmar una temporada mucho más productiva que Santiago Giménez y Guillermo Martínez, pero terminó siendo la última opción ofensiva del Vasco durante el Mundial.