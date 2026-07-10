El ex futbolista de las Fuerzas Básicas rojiblancas tendrá una nueva oportunidad profesional dentro de la estructura de Cruz Azul.

Las Fuerzas Básicas de Chivas han visto pasar a cientos de futbolistas a lo largo de los años. Algunos lograron consolidarse en Primera División y otros debieron buscar oportunidades lejos de Verde Valle. Ese es el caso de Mauricio Reyes, lateral con pasado rojiblanco que ahora apunta a continuar su carrera en Cruz Azul Hidalgo.

Aunque su nombre no es especialmente conocido entre la afición rojiblanca, Reyes cuenta con un recorrido poco habitual dentro del futbol mexicano. El lateral izquierdo pasó por las Fuerzas Básicas de América y llegó a jugar dos partidos antes de continuar su formación en Chivas, dos de las canteras más importantes y rivales del país. Un trayecto que pocos jugadores pueden presumir dentro de su etapa formativa.

Mauricio Reyes tuvo un paso por la Cantera de Chivas (Imago7)

Durante su paso por Guadalajara, el lateral formó parte de la categoría Sub-21 y buscó abrirse camino dentro de una posición históricamente competitiva para la institución. Sin embargo, no logró consolidarse dentro de los planes del primer equipo y terminó continuando su carrera lejos de Verde Valle, como sucede con muchos futbolistas que completan su formación en las categorías inferiores. El último semestre lo jugó para Irapuato.

Ahora, a sus 24 años, Reyes tendría una nueva oportunidad en la estructura de Cruz Azul. Su incorporación a prueba en Cruz Azul Hidalgo coincide con el regreso de la institución celeste a la Liga de Expansión MX, un proyecto que buscará desarrollar talento joven y generar una ruta más clara hacia el primer equipo.

Así, Mauricio Reyes suma un nuevo capítulo a una trayectoria tan particular como poco común. Después de formarse en las canteras de América y Chivas, el lateral continuará su carrera dentro de la estructura de Cruz Azul, completando un recorrido que lo ha llevado por tres de las instituciones más importantes y populares del futbol mexicano antes de cumplir su objetivo de consolidarse en el profesionalismo.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

Cruz Azul Hidalgo será el primer rival del Tapatío

El Tapatío dirigido por Pepe Meléndez debutará justamente en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX enfrentando justamente a Cruz Azul Hidalgo en su regreso a la categoría, el próximo domingo 26 de julio a partir de las 17:00hs.