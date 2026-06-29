El delantero de 21 años llega procedente de Mazatlán para reforzar al Tapatío, donde buscará continuar su desarrollo y acercarse al primer equipo de Chivas.

Tapatío continúa siendo una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo de Chivas. Además de servir como puente entre las Fuerzas Básicas y el primer equipo, el Filial rojiblanco de Liga de Expansión suele incorporar jóvenes talentos que buscan potenciar su desarrollo y competir por un lugar dentro de la estructura rojiblanca. En ese contexto aparece el nombre de Anwar Ben Rhouma, delantero de 21 años procedente de Mazatlán que intentará abrirse camino en una de las canteras más exigentes del futbol mexicano.

Nacido en Las Vegas, Estados Unidos, y con ascendencia mexicana y tunecina, Ben Rhouma llega tras completar su proceso formativo entre academias de Estados Unidos y las categorías juveniles de Mazatlán. El atacante incluso alcanzó a debutar en Liga MX con los Cañoneros, aunque su recorrido profesional todavía es corto y gran parte de su crecimiento se produjo en las divisiones inferiores del club sinaloense.

Más allá de ser un centrodelantero tradicional, Ben Rhouma destaca por su versatilidad ofensiva. Puede actuar como referencia de área, pero también retrasar algunos metros su posición para participar en la construcción de juego. Su movilidad le permite asociarse con compañeros, atacar distintos espacios y ofrecer soluciones tanto dentro como fuera del área rival.

En sus actuaciones recientes se aprecia a un futbolista técnicamente interesante, con capacidad para proteger el balón, girar bajo presión y conducir a velocidad. Una de sus acciones más características aparece cuando recibe sobre el sector derecho y encara hacia zonas interiores, aprovechando su cambio de ritmo para superar rivales y acercarse a posiciones de remate. Esa facilidad para avanzar con la pelota dominada le da un perfil más cercano al de un atacante asociativo que al de un simple finalizador.

Anwar Ben Rhouma viene de destacar en Mazatlán (Imago7)

Además de su habilidad en conducción, también destaca por la calidad de su golpeo. Posee un remate potente desde media distancia, recursos para resolver dentro del área y la capacidad de definir con ambas piernas. Zurdo natural, puede generar peligro tanto atacando desde fuera hacia adentro como apareciendo por carriles centrales. Ahora tendrá el desafío de trasladar esas condiciones al Tapatío, donde buscará consolidarse como una de las apuestas ofensivas de la institución y dar el siguiente paso rumbo al primer equipo de Chivas.

Los números de Anwar Ben Rhouma en Mazatlán

Ben Rhouma completó todo su proceso formativo en Mazatlán y fue escalando categorías hasta debutar en Primera División. Su etapa más destacada llegó en la Sub-19, donde marcó 15 goles en 45 partidos, antes de sumar experiencia en la Sub-21, la Sub-23 y el primer equipo de los Cañoneros. A sus 21 años, llega a Tapatío como una apuesta de desarrollo con recorrido en distintos niveles competitivos.