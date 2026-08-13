Chivas consiguió un triunfo ante Seattle Sounders que le permitió cerrar con la frente en alto su participación en la Leagues Cup, pero la lesión de Bryan González terminó cambiando por completo el panorama del equipo. El Cotorro tuvo que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo y Gabriel Milito decidió darle la oportunidad a Hugo Camberos de volver a tener minutos con el Guadalajara.

Precisamente, la afición rojiblanca llevaba tiempo pidiendo más oportunidades para Camberos después de las grandes actuaciones que tuvo con la Selección Mexicana Sub-20. Durante el Clausura 2026, el canterano apenas disputó 207 minutos, con un promedio de solamente 23 minutos por partido, una cantidad muy reducida para poder demostrar todo su potencial. Además, solo tuvo participación en uno de los cuatro partidos que Chivas disputó durante la Liguilla.

Afición de Chivas quiere de titular a Hugo Camberos.

Ahora, después de haber disputado 64 minutos contra Seattle Sounders, Camberos volvió a demostrar el talento que hizo que la afición pidiera insistentemente verlo más tiempo sobre el terreno de juego. El atacante tuvo una participación muy activa y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, por lo que al terminar el encuentro utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje que deja claro que quería aprovechar esta oportunidad.

“Muy feliz de volver a tener minutos con esta camiseta. Mejor aún con un triunfo! Vamos con todo en la liga”, escribió Camberos en su cuenta oficial de Instagram después del partido. Las palabras del canterano rojiblanco dejan dos mensajes bastante claros: tenía muchas ganas de volver a contar con minutos en Chivas y ahora quiere ser tomado en cuenta para el partido contra Santos Laguna de este domingo.

Y es que todo parece indicar que Hugo Camberos es actualmente la principal opción de Gabriel Milito para cubrir la baja de Bryan González. El Cotorro podría estar fuera varias semanas y, ante la ausencia de un carrilero izquierdo natural en la plantilla, el atacante podría tener una oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando. Ahora dependerá del estratega rojiblanco decidir si mantiene esta alternativa para el regreso de la Liga MX.

Hugo Camberos tendrá que mejorar sus cualidades defensivas para cubrir el puesto de carrilero

El gran reto para Camberos será demostrar que puede cumplir con las exigencias defensivas de la posición. Su talento ofensivo y capacidad para encarar rivales están fuera de discusión, pero jugar como carrilero exige también regresar constantemente, ganar duelos y mantener la estructura defensiva. Si consigue mejorar esos aspectos, podría convertirse en una alternativa mucho más importante para Gabriel Milito y, al mismo tiempo, encontrar finalmente el espacio que tanto ha buscado dentro del esquema del Guadalajara.