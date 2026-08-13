Chivas logró quedarse con la victoria ante Seattle Sounders por la Leagues Cup. Tras el partido, Fernando Cevallos no entendió cómo Hugo Camberos y Santiago Sandoval no fueron titulares cuando llegaron motivados y con otra dinámica de juego.

Finalmente, Chivas logró su primera victoria en la Leagues Cup 2026 luego de haber superado por 2-1 a Seattle Sounders. Tras lo sucedido en Lumen Field, Fernando Cevallos señaló en Fox Sports que no entiende cómo Hugo Camberos y Santiago Sandoval no fueron titulares en el equipo de Gabriel Milito.

Queda claro que el Rebaño Sagrado fracasó en el certamen binacional luego de haber sumado un solo punto de seis posibles ante Los Angeles FC y FC Dallas. Ayer, el conjunto rojiblanco se despidió dignamente porque a pesar de ir abajo en el marcador y con la baja de un jugador de peso como Bryan González se lo dio vuelta con el ingreso de Camberos.

Tras el partido, la sensación que queda es que Santiago Sandoval y Hugo Camberos regresan motivados para pelear con Chivas por el Apertura 2026. Por esta razón, Fernando Cevallos expresó no entender cómo los dos no fueron titulares ante Seattle Sounders. Además, marcó que ante Santos Laguna irán los dos de inicio.

Hugo Camberos ingresó para revolucionar a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Yo más que lo de la Hormiga, no entendí por qué Camberos y Sandoval no fueron titulares en el día de hoy. Además, Camberos entra y él cambia la cara al equipo, empieza a intentar a buscar cosas diferentes y después Sandoval entra y la primera pelota que toca la mete. Se ve que vienen en otro ritmo, traen otra dinámica después del premundial”, expresó Fernando Cevallos.

Santiago Sandoval anotó golazo ante Seattle Sounders

Santiago Sandoval ingresó en el segundo tiempo para terminar de dar vuelta el partido ante un rival que decidió tirarse decididamente hacia atrás. A pesar de que metieron hombres para sacar el balón en el área, Luis Romo centró de la mejor manera para que Santi se lanzara de palomita para desempatar el partido.

Estadísticas de Sofascore. (Imagen generada por ChatGPT)

Hugo Camberos cerca de anotar dos golazos para Chivas

Como bien decía Fernando Cevallos, Hugo Camberos ingresó en Chivas y revolucionó por su carril el partido. En el primer tiempo, lanzó un remate desde fuera del área con el que hizo volar a Frei, quien evitó el 1-1. A su vez, con el partido 2-1, el extremo recibió centro de Miguel Gómez y de volea estrelló el balón en el palo.