En el Lumen Field, Chivas no puede contra Seattle Sounders debido a que pierde por la mínima diferencia en el último partido de la Leagues Cup. A pesar de la derrota parcial, Hugo Camberos ingresó y casi anota un golazo de larga distancia. El canterano ingresó encendido.

En el minuto 25 en todo el Rebaño Sagrado se encendieron las alarmas debido a que Bryan González terminó lesionado. Por esta razón, Gabriel Milito dejó dejar en la banca a Jonathan Pérez y darle oportunidad al canterano que la rompió en el Premundial de la CONCACAF.

En los primeros 45 minutos, Hugo Camberos inquietó a todo Seattle Sounders con su gambeta y velocidad. Tras perderse un gol claro, apareció con un tiro de larga distancia en el que Frei voló para evitar el empate. Encendido ingresó el canterano.

Video del golazo que casi anota Hugo Camberos