En el Lumen Field, Chivas no puede contra Seattle Sounders debido a que pierde por la mínima diferencia en el último partido de la Leagues Cup. A pesar de la derrota parcial, Hugo Camberos ingresó y casi anota un golazo de larga distancia. El canterano ingresó encendido.
En el minuto 25 en todo el Rebaño Sagrado se encendieron las alarmas debido a que Bryan González terminó lesionado. Por esta razón, Gabriel Milito dejó dejar en la banca a Jonathan Pérez y darle oportunidad al canterano que la rompió en el Premundial de la CONCACAF.
En los primeros 45 minutos, Hugo Camberos inquietó a todo Seattle Sounders con su gambeta y velocidad. Tras perderse un gol claro, apareció con un tiro de larga distancia en el que Frei voló para evitar el empate. Encendido ingresó el canterano.