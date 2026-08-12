El canterano del Guadalajara se destapó con un golazo con un remate dentro del área que le puso justicia al marcador en su visita al equipo de la MLS.

Chivas se aferró a su idea futbolística, en el que busca constantemente la portería rival, por lo que por por fin encontró su recompensa gracias a una soberbia definición de Luis Rey que se sumó al ataque para empatar el partido contra Seattle Sounders.

El Guadalajara se volcó al ataque para emparejar la pizarra, en donde el cancerbero Stefan Frei se convirtió en la figura del partido con múltiples atajadones que evitaron la caída del marco del conjunto de la MLS.

Sin embargo, tras un tiro de esquina, Luis Rey se sumó al ataque y trató de recentrar un balón con la cabeza, en donde el rebote le cayó, controló de derecha y definió de inmediato con la pierna zurda de media vuelta, empatando la pizarra.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.