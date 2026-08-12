El comunicador lanzó un dato contundente que debe comenzar a rondar en la mente del entrenador del Guadalajara.

La falta de victorias en este semestre están generando que la presión día tras día se incremente sobre el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, en donde algunos aficionados ya estarían pidiendo su destitución, mientras que otros siguen respaldando el proyecto, aunque el comunicador Sergio Dipp lanzó un mensaje importante recordando el legado de Matías Almeyda.

El conductor admitió que el Guadalajara sigue alcanzando niveles muy altos en cuanto a lo futbolístico, pero que ya es necesario comenzar a hablar de campeonatos, ya que de lo contrario su legado será meramente anecdótico, a diferencia de Matías Almeyda, quien se convirtió en leyenda porque levantó muchos trofeos como timonel rojiblanco.

“Ganó la Concacaf. Fue campeón de Liga MX en mayo del 2017 y campeón de Concacaf contra Toronto en mayo del 2018. Y si Milito no sale campeón con Chivas en este torneo o más adelante, si no sale campeón de Liga, su paso por el Guadalajara va a ser anecdótico nada más.

“Quedará como lo bien que jugaba las Chivas de Milito, pero Matías Almeyda quedó en la historia del Guadalajara porque salió campeón“, explicó el comunicador en ESPN.

¿Cuánto tardó Matías Almeyda en conseguir el título de Liga MX con Chivas?

Si bien es cierto de que el Pelado llegó y de inmediato comenzó a ganar trofeos con el Guadalajara, principalmente en el torneo de Copa MX, la realidad es que el entrenador argentino ganó el título en su cuarto torneo al frente del Rebaño, en donde inclusive consiguió el doblete de Liga y Copa en el Clausura 2017.

Por si fuera poco, en los dos torneos antes de ser campeón, el chiverío fue eliminado en Cuartos de Final por el América, para posteriormente poder superar dicha instancia y llegar hasta la Final en donde se derrotó a Tigres con goles de Alan Pulido y Gallito Vázquez.