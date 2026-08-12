Hugo Camberos recibe muy pocos minutos de juego con Gabriel Milito, y Luis Romo le dio "me gusta" a un chiste sobre eso.

Gabriel Milito ha dejado muy claro con cada una de sus alineaciones que existen jugadores en los que confía plenamente y otros a los que todavía no encuentra la manera de aprovechar. El caso de Hugo Camberos parece estar relacionado precisamente con esto último, pues el estratega rojiblanco todavía no consigue encontrarle un lugar dentro de su sistema y, como consecuencia, el canterano ha tenido muy pocas oportunidades con el primer equipo de Chivas, algo que comienza a generar cuestionamientos entre la afición.

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La situación se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el técnico rojiblanco, especialmente porque Camberos viene de ser no solamente uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana Sub-20, sino también el futbolista más destacado de todo el Premundial. El atacante de Chivas conquistó la Bota de Oro después de marcar cinco goles y además recibió el Balón de Oro, confirmándose como la gran estrella de la competencia.

Hugo Camberos ganó el Balón y la Bota de Oro.

Sin embargo, su espectacular participación con el Tricolor no le garantiza tener minutos bajo las órdenes de Gabriel Milito. El propio entrenador argentino explicó que Camberos tendrá que luchar por ganarse una oportunidad, exactamente igual que el resto de sus compañeros, una postura que ha generado dudas entre los aficionados sobre el verdadero papel que tendrá el canterano durante este semestre.

En medio de esta situación, el usuario de Instagram Jarhet Ramírez publicó un video de sátira en el que se hacía referencia a los pocos minutos de Camberos a pesar de todo lo que consiguió con la Selección Sub-20. La publicación planteaba, en tono de broma, que Gabriel Milito no le daba oportunidades al canterano, mientras que Luis Romo recibía una gran cantidad de minutos a pesar de algunos de sus errores recientes.

Lo curioso es que el propio Luis Romo le dio Me Gusta a la publicación, algo que rápidamente fue detectado por la afición rojiblanca. La situación provocó risas y comentarios entre los seguidores de Chivas: mientras algunos interpretaron el gesto como una posible burla hacia Camberos, otros consideraron que Romo simplemente se estaba riendo de sí mismo y de sus propios errores, especialmente por el penal que falló ante Los Angeles FC en la Leagues Cup.

Hugo Camberos está listo para tener minutos contra Seattle Sounders la noche de este miércoles

Ahora, Hugo Camberos tiene una nueva oportunidad para comenzar a ganarse un lugar con el primer equipo de Chivas. El canterano ya reportó con el Guadalajara después de su extraordinario Premundial Sub-20 y se encuentra en Seattle junto con Santiago Sandoval y Samir Inda. Aunque Gabriel Milito advirtió que los tres llegan con desgaste físico, la afición espera que Camberos pueda sumar minutos ante Seattle Sounders y comenzar a demostrar con Chivas todo lo que hizo recientemente con la Selección Mexicana.