La brillante actuación del canterano del Guadalajara con el Tricolor juvenil no pasó inadvertido en el cuerpo técnico del Rebaño, aunque tampoco por eso le darán concesiones.

Hugo Camberos fue el futbolista más determinante de la Selección Mexicana Sub 20 y de todo el Premundial; sin embargo, ese desempeño pudo convencer a la afición de que el juvenil merece más oportunidades en Chivas, aunque el cuerpo técnico de Gabriel Milito no piensa lo mismo.

El reportero de As México, César Huerta, destapó que dentro del Guadalajara han valorado el esfuerzo y el liderazgo que presumió el canterano en la competencia; sin embargo, eso solo le abrió la puerta a competir por un lugar en el chiverío, pero no que se le otorgue la titularidad de inmediato por lo hecho en la Sub 20.

“Hay buenas impresiones de Hugo Camberos y ganó mucho respeto en un aspecto que me platicaban hoy. Les ha gustado el carácter y personalidad que ha tenido para echarse el equipo al hombro

“En el Deportivo Guadalajara se ha tomado una decisión al respecto de esta exigencia. La buena actuación que tuvo Hugo Camberos en el Premundial Sub 20 es bien vista y bien valorada en el interior del Guadalajara. Al muchacho se le tiene buena estima, tiene un lugar en el primer equipo, pero olvidémonos de que el buen momento que vivió con México le vaya a dar la titularidad por decreto al reanudar la Liga.

“La decisión que ha tomado el Guadalajara y el técnico, Gabriel Milito, es la de poner a competir a Hugo Camberos y que se gane su lugar. No estará ahí por decreto y porque hizo un grandísimo Premundial con la Selección Nacional (…) Ha ganado bastante en la percepción que tiene el cuerpo técnico sobre él”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El “problema” de Hugo Camberos en las Chivas de Gabriel Milito

“Será cuestión de él el reintegrarse al equipo y seguir mostrando una buena actitud. Mucho ojo con esto, porque uno de los principales problemas que ha tenido Hugo Camberos con el Guadalajara es la incomodidad que ha sentido para adaptarse a las posiciones y roles que le asignan este cuerpo técnico. El hecho de estar un poquito incómodo con esto, es uno de los principales enemigos que ha tenido él mismo para ganarse un lugar.

“El cuerpo técnico estuvo muy atento a todo el desempeño de los futbolistas rojiblancos en el Premundial Sub 20. No solamente los cuatro registrados con el primer equipo, sino de todos los que forman parte de la estructura. Todo aquel que forma parte del Guadalajara fue seguido con mucho detalle por parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito”, concluyó el comunicador.