Gabriel Milito no se esconde y sabe muy bien que necesita una victoria en la Liga MX. Por esta razón, advierte a Chivas sobre el choque contra Santos Laguna.

Gabriel Milito y Chivas saben muy bien que fracasaron en la Leagues Cup 2026, por lo que ahora sus cañones están puestos en el Apertura 2026. Por esta razón, el técnico argentino no dudó en afirmar que ya piensan en el duelo contra Santos Laguna por la jornada cuatro de la Liga MX y advirtió que es un encuentro trascendental.

En conferencia de prensa, el timonel rojiblanco se mostró dolido debido a que entiende muy bien que había una oportunidad importante de avanzar y pelear por el certamen binacional. Sin embargo, el Guadalajara no pudo ante Los Angeles FC y FC Dallas en los 90 minutos y se despidió rápidamente del campeonato en fase de grupos.

El duelo contra Seattle Sounders pasó a ser más bien un amistoso, pero una interesante puesta a punto de Chivas para regresar con envión a la Liga MX. Por esta razón, Gabriel Milito dejó en claro en conferencia de prensa que el partido ante Santos Laguna será un duelo clave para lo que viene.

Gabriel Milito defendió que Chivas está jugando en buen nivel.

“Tenemos que ver porque tenemos algunos jugadores que ya el partido anterior no estuvieron como Casti (José Castillo) y Dani Aguirre que sí pudieron participar del primer partido. Castillo está descartado y también Dani Aguirre. Tengo a Omar, acá al lado mío, para ver su evolución porque terminó también tocado del tobillo. Es pensar en el partido de mañana y también pensar un poco en el partido con Santos que es un partido trascendental, como cada uno de los partidos que vamos a jugar, y tenemos que intentar cuidar”, comentó el técnico argentino.

¿Juegan Camberos, Inda y Sandoval en Chivas vs. Seattle Sounders?

La gran pregunta que surge es si Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Samir Inda tendrán acción en Chivas vs. Seattle Sounders. Todo indica que estarán disponibles para jugar, pero no sería extraño que Sandoval se quede en el banco de suplentes ya que Gabriel Milito lo tiene bien considerado para jugar ante los Guerreros.

Imagen generada con CHATGPT. (Foto: IMAGO7)

Un interrogante interesante será con Samir Inda debido a que es un hecho que Fernando González no vive su mejor momento con el Guadalajara debido a que en los últimos cinco partidos falló tanto en defensa como en la asociación al momento de atacar. Es un hecho que al técnico argentino le gusta tener un contención, por lo que el canterano de 18 años podría tener oportunidad para comenzar a reemplazar al Oso.