El Guadalajara tendría una razón de peso por la cual estar contentos por el repentino interés de los Diablos Rojos en el Guti.

La salida de Érick Gutiérrez de Chivas sigue siendo un dolor de cabeza constante para la directiva rojiblanca; sin embargo, con el giro de la situación de que el mediocampista ya no quiere irse a Santos para fichar con el Toluca, podría ser algo positivo para el Rebaño.

Es bien sabido de que el Guadalajara ya había alcanzado un acuerdo con la directiva de la Comarca Lagunera, aunque con ello, los rojiblancos tuvieran que realizar más sacrificios económicos para gestar la salida del Guti.

Sin embargo, el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que la representante de Érick Gutiérrez le habría comunicado al chiverío del interés del Toluca, en donde inclusive, el Rebaño tendría que sacrificar menos dinero, por lo que los bolsillos de la directiva se verían beneficiados, aunque no entró en detalles concretos.

“Las directivas ya estaban avanzando para cerrar el tema. Santos esperaba que Chivas pagara un porcentaje del sueldo, lo iban a prestar gratis. Santos iba a hacer el favor de bajar la nómina.

“La representante de Érick Gutiérrez le notifica a la gente de Guadalajara que tienen otra propuesta y que le gusta más esta y que incluso, ellos saldrían menos perjudicados en lo económico“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Toluca, un club poderoso económicamente

Los Diablos Rojos han construido un proyecto sólido dentro de la Liga MX, por lo que la directiva escarlata ha invertido varios millones de dólares en refuerzos y hasta en su entrenador Antonio Mohamed, por lo que tendrían la solvencia para poder absorber el sueldo de Érick Gutiérrez o hasta si quieren, comprar la carta.