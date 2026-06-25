Érick Gutiérrez es uno de los jugadores que no entra en planes de Chivas. En medio de este contexto, confirman que Guti sale mañana del Guadalajara.

Uno de los futbolistas que tiene todo listo para salir del Guadalajara, pero que no consigue club es Érick Gutiérrez. En medio de la pretemporada de Chivas, Jesús Hernández confirmó en su canal de YouTube que Guti rechazó a Santos Laguna, que ya arregló su salida del Rebaño Sagrado y que mañana se va de la institución rojiblanca.

Sin dudas, una de las noticias que cayó como un balde de agua fría a toda la afición de cara al Clausura 2026 fue que Guti no entraba en planes para el siguiente torneo. Diversos reportes señalaron que el quiebre entre el jugador y el cuerpo técnico se dio luego de que no hubiera entendido que iba a ser suplente.

Tras más de seis meses sin jugar, Érick Gutiérrez sabía muy bien que en este mercado de pases iba a salir del equipo por falta de minutos. Santos Laguna surgió como una posibilidad clara para el mediocampista, pero Toluca se habría metido para fichar al futbolista que se formó en Pachuca.

Erick Gutiérrez saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Mientras se espera que se haga oficial, Jesús Hernández reveló en su canal de YouTube que mañana se va del Guadalajara. “El Guti no quiso ir al Santos. Le ofrecieron, no lo convenció el proyecto, no lo convenció la ciudad. No va al Santos. Mañana viaja para integrarse a la pretemporada para su nuevo equipo”, comentó el reconocido insider.

Y agregó: “Le quedaba un año completo con Chivas. El Rebaño intentó ponerlo en Torreón. (…) Tendrá otra carrera en otro club. ¿A dónde va? No lo sé, es un hecho que se va. Ya mañana deja de entrenar con Tapatío. Me cuentan sus compañeros que hacía buena sinergia con Pepe Meléndez”. De momento, la institución rojiblanca no confirmó su salida.