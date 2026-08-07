En las horas recientes ha cobrado fuerza una versión que indica que en el Guadalajara estarían buscando planes de emergencia por si las victorias no llegan pronto con el argentino.

Durante muchos años, en el interior de Chivas han manifestado que los medios de comunicación suelen ser un “enemigo” debido a los rumores que sueltan y que permean entre los aficionados, en donde la nueva mentira de la semana sería que Amaury Vergara y la directiva tienen en mente a Robert Dante Siboldi como plan de emergencia por si las cosas no mejoran con Gabriel Milito.

La falta de contundencia que está registrando el Guadalajara en este segundo semestre del 2026 ha ocasionado que en los medios de comunicación intenten incrementar la presión que existe sobre el entrenador argentino, al punto de comenzar a inventar noticias sobre rumores en donde aseguran que está en riesgo el puesto del entrenador argentino.

En las horas recientes, algunos medios han asegurado que Robert Dante Siboldi es la opción B de la directiva del Guadalajara comandada por Amaury Vergara en caso de que las cosas no mejoren con el Mariscal; sin embargo, dichas afirmaciones son mentiras.

¿Por qué se descarta que en Chivas planifiquen sin Gabriel Milito?

Si bien es cierto que el Guadalajara no ha presumido el dominio que demostró el semestre anterior, la realidad es que futbolísticamente, el conjunto rojiblanco sigue dominando a los adversarios a los que ha enfrentado, en donde el único que ha derrotado a los tapatíos fue el Toluca en la jornada 1 y en donde el Rebaño sufrió la expulsión de Ángel Sepúlveda. Es por eso que se descarta alguna “crisis” de funcionamiento o una ruptura del plantel con el entrenador.

Por si fuera poco, la directiva rojiblanca estaría interesada en negociar la renovación de contrato con Gabriel Milito, por lo que la simple idea de que en los altos mandos del chiverío estén buscando alternativas resulta una contradicción enorme con lo que en realidad acontece dentro del club rojiblanco.

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Gabriel Milito por eso explotó contra la prensa

“El análisis de un entrenador o de un futbolista es muy diferente al de un periodista. Nosotros tenemos intereses deportivos y profesionales, mientras que muchas veces la opinión de un periodista tiene más que ver con el negocio, algo que a nosotros no nos interesa. Además, para opinar de futbol, muchas veces escucho opiniones, no solo en México, sino en todo el mundo, con las que pocas veces coincido”, explicó el timonel en conferencia de prensa.

Robert Dante Siboldi ya ha sonado para dirigir a Chivas

El entrenador uruguayo es uno de los timoneles con mayor prestigio dentro de la Liga MX, ya que ha logrado ser campeón, por lo que en anteriores ocasiones ha estado su nombre entre la baraja de candidatos para tomar las riendas de Chivas; sin embargo, nunca se ha avanzado en nada y al menos, en este momento, no está ni tomado en cuenta para llegar al Rebaño.