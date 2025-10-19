En el Estadio Akron, Mazatlán sufrió y perdió categóricamente frente a Chivas por 2-0 por la jornada 13 de la Apertura 2025. Lo que la transmisión no mostró fue el increíble berrinche que llevó adelante Robert Dante Siboldi cuando cobraron el penal que intercambió por gol Armando González, el goleador del Guadalajara.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado dominó como quiso a un equipo que está lejos de poder quedarse con uno de los lugares en la zona de reclasificación. Sin embargo, el primer gol del equipo rojiblanco se hizo desear debido a que recién apareció a los 34 minutos de la mano de la Hormiga tras anotar desde el manchón penal.

De lo que nadie ha hablado es en relación al berrinche que hizo Robert Dante Siboldi en la noche de ayer cuando decidieron revisar la falta que le hizo Facundo Almada a Armando González. En un video publicado por Jesús Bernal se ve como el entrenador uruguayo comenzó a protestar con el cuarto árbitro y la decisión de ir a revisar la jugada en el VAR.

¿Cómo quedó Armando González en la tabla de goleo?

Tras anotarle a Mazatlán en la noche de ayer, Armando González se ubica en la quinta posición de la tabla de goleo con siete tantos. Por otro lado, la anotación de ayer dejó a la Hormiga como el máximo goleador mexicano en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Armando González es el goleador del Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2025?

El próximo juego de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX será ante Querétaro por la jornada 14 en el Estadio la Corregidora. El partido se llevará adelante desde las 19:00 del Centro de México y podrá seguirse por Caliente TV.