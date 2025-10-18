El pésimo arranque de torneo que registró Chivas en el Apertura 2025 ha ocasionado que los dirigidos por Gabriel Milito busquen un cierre de fase regular que raye en la perfección, por lo que es una obligación el derrotar al Querétaro a media semana como parte de la jornada 14 de la Liga MX.

El Guadalajara está urgido de tres puntos en su visita al Estadio Corregidora para mantener sus esperanzas de calificar directo a la Liguilla, además de ganar confianza de cara al Clásico Tapatío del próximo fin de semana contra el Atlas.

El Guadalajara llega con el ánimo a tope tras hilvanar cuatro victorias al hilo, por lo que está a un punto de puestos de calificación directa a la Liguilla, por lo que la exigencia de una victoria sobre los Gallos Blancos será máxima.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025?

El choque entre el Guadalajara y el Querétaro se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

El duelo entre rojiblancos y negriazules será transmitido por la señal de Fox Deportes, además de Caliente TV, por lo que no contaría con opción gratuita para este compromiso.