El pasado miércoles, los Gallos Blancos del Querétaro terminaron con la buena racha del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025. Dicha victoria sorprendió a muchos, pero el técnico del equipo queretano, Benjamín Mora, reveló que había anticipado el error de Fernando ‘Oso’ González.

Y es que el tanto de Ali Ávila se dio apenas a minuto 2, después de una recuperación de los Gallos Blancos del Querétaro tras un error en el mediocampo de Chivas. De acuerdo con el entrenador mexicano, es una jugada que tenían bien preparada debido a que conoce a la perfección al Rebaño Sagrado.

“Uno se imagina tantas cosas siendo entrenador de futbol, pero creo que hay una palabra y un término que es la ‘expectativa’. Si tú no tienes expectativas de ganar el partido, difícilmente tus jugadores van a creer que lo pueden ganar. Desde la transmisión de la creencia y la certeza, yo siempre exhorto a mis jugadores a que vayan a ganar el partido con su debida estrategia, modelo, método y herramienta. No me imaginaba que íbamos a anotar tan temprano. Esa recuperación en el mediocampo fue entrenada para tener transiciones y salió. Conozco a los jugadores de Chivas desde hace tiempo. Lo difícil es que empezamos a sufrir muy temprano en el partido”, señaló.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara venía de tres triunfos consecutivos. Los pupilos de Gabriel Milito no perdían desde la Fecha 9 del Torneo Apertura 2025, que fue contra los Diablos Rojos del Toluca.

¿Qué viene para Chivas luego de perder ante Querétaro?

Como se mencionó anteriormente, es una semana complicada para nuestras Chivas. Luego de perder ante los Gallos Blancos del Querétaro, el Rebaño Sagrado se medirá este sábado a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, como parte de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Dicho encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.