Este sábado 25 de octubre, en el Estadio Akron, se vivirá una nueva edición del Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas. Ambos equipos buscan una victoria en la Jornada 15 del Apertura 2025, a falta de tres partidos para el cierre de la fase regular, con el objetivo de acercarse a la Liguilla. Chivas llega tras un inesperado tropiezo ante Querétaro, mientras que Atlas viene de vencer a León y necesita un triunfo para aspirar a puestos de Play-In.

En medio de esta intensa rivalidad, Aldo Rocha, capitán de Atlas, vuelve a ser uno de los focos de atención. El mediocampista rojinegro ya ha protagonizado sus polémicas con la afición rojiblanca y esta vez, en la previa al Clásico, respondió en conferencia de prensa sobre cómo podría celebrar si marca un gol ante el Rebaño.

Rocha fue correcto en el inicio de su respuesta: “Bueno, espero jugar. Obvio que me gustaría marcar, porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría. De los festejos, no soy de los que planea algo, sino que va surgiendo en el momento”, dijo el capitán del conjunto rojinegro dirigido por Diego Cocca.

Sin embargo, sobre el cierre de su respuesta Rocha no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje picante a los seguidores del Rebaño: “Pero no, no, algo en especial no, porque después se pueden traumar, entonces mejor así lo dejamos”, dijo entre risas. En el último Clásico Tapatío disputado en el Akron, el mediocampista convirtió de penal y celebró de cara a la afición rojiblanca, generando un conato de bronca.

Aldo Rocha llenó de elogios a Chicharito Hernández

Por otra parte, Aldo Rocha destacó la figura de Chicharito Hernández al hablar del duelo de este sábado: “A Chícharo yo lo respeto mucho, porque fue un jugador muy ejemplar para los mexicanos, por su trayectoria y lo que ha logrado. Enfrentarte a jugadores de esa calidad también motiva, sobre todo porque es un canterano de Chivas. Estos partidos se viven al 100%, con adrenalina y pasión, y al final lo más importante es representar bien la playera y darle alegría a nuestra gente”, aseguró.