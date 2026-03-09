El Clásico Tapatío volvió a tener un héroe rojiblanco. Con su penal en la recta final del partido, Ángel Sepúlveda le dio a Chivas de Guadalajara la victoria por 2-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, un triunfo que el delantero celebró con emoción tras el silbatazo final.

El experimentado atacante fue protagonista en el momento decisivo del encuentro. El Cuate Sepúlveda fabricó el segundo penal del partido y luego asumió la responsabilidad desde los once pasos para convertir el gol que selló la remontada rojiblanca en la Jornada 10 del Clausura 2026.

Tras el encuentro, el delantero destacó la importancia del triunfo y el trabajo colectivo del equipo. “Muy contento, muy ilusionado por lo que viene. Creo que es algo que venimos trabajando con humildad, es algo que me caracteriza y es lo que me trajo de vuelta a Chivas. Quiero aprovecharlo, quiero sumar y gracias a Dios hoy fue una noche importante”, expresó.

Sepúlveda también resaltó la mentalidad competitiva del plantel, especialmente después de las dos derrotas que había sufrido el equipo en jornadas recientes. “El equipo juega a ganar. Tuvimos dos tropiezos importantes, uno donde cometimos errores y el otro creo que fue injusto, pero el equipo pelea, el equipo busca ganar los partidos en la cancha que sea”, aseguró.

El mensaje de Ángel Sepúlveda para la afición de Chivas

Finalmente, el delantero se mostró agradecido por el respaldo recibido y por poder vivir una noche especial en el Clásico Tapatío. “Para mí eso me ilusiona como jugador, como ser parte de Chivas. Agradecido con todos por el apoyo y el recibimiento. Queríamos ganar, venir al Jalisco y demostrar que podemos hacerlo. Creo que hoy fue una gran noche para todos”, concluyó.