Hay futbolistas cuya historia con el Club Deportivo Guadalajara comenzó con una escena perfecta. Ese fue el caso de Wiliam Guzmán, quien el 25 de octubre de 2013 tuvo un debut soñado cuando Juan Carlos Ortega le dio minutos en Primera División. Aquella noche ante Monarcas Morelia, el joven atacante marcó al minuto 89 para empatar el partido y dejó una imagen que muchos aficionados rojiblancos aún recuerdan: un canterano debutando con gol en el primer equipo.

Pese a ese arranque prometedor, el atacante nunca logró consolidarse en el primer equipo del Rebaño. Sus oportunidades fueron escasas, aunque cada vez que tuvo minutos mostró su capacidad para aparecer en momentos clave. Incluso volvió a marcar en la Copa MX ante Tecos FC, cerrando su breve paso por Primera División con dos goles en siete partidos antes de iniciar un largo recorrido fuera de Guadalajara.

Su carrera encontró continuidad en distintas categorías del futbol mexicano. Guzmán pasó por clubes como Coras FC, Atlético Zacatepec y Alacranes de Durango, donde vivió uno de sus momentos más estables. Con el conjunto duranguense fue pieza importante del equipo que conquistó el Apertura 2021 y el Campeón de Campeones 2022 de la Liga Premier de México, consolidándose como un delantero confiable lejos de los reflectores de la Liga MX.

Más adelante llegó su etapa con Venados FC, en la Liga de Expansión MX, donde recuperó protagonismo y volvió a convertirse en una referencia ofensiva. En Yucatán firmó buenas campañas y sumó goles importantes que ayudaron al equipo a meterse a la Liguilla en distintos torneos, reafirmando que su olfato goleador seguía vigente.

William Guzmán ahora destaca con Tepatitlán

Ahora, a sus 30 años, el mediapunta vive un nuevo capítulo con Tepatitlán FC. Su adaptación ha sido inmediata: en las primeras nueve jornadas del torneo ya registra dos goles y una asistencia, incluyendo dos anotaciones de gran calidad técnica, una definiendo de zurda al primer palo tras perfilarse desde la derecha y otra controlando el balón de aire para rematar sin dejarlo caer.

Además de sus goles, el atacante se ha convertido en una pieza constante dentro del esquema del Tepatitlán. En este inicio de torneo ha tenido participación regular en el once titular y ha sumado minutos en todas las jornadas, algo que refleja la confianza del cuerpo técnico y el buen momento que atraviesa en esta nueva etapa dentro de la Liga de Expansión MX.