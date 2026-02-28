El Tapatío se quedó a nada de sumar su cuarta victoria consecutiva en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. En su visita a Correcaminos, el Filial rojiblanco empató 2-2 con un polémico penal sancionado en su contra en tiempo de descuento.

El conjunto dirigido por Pepe Meléndez llegó como único líder a la Jornada 7 pero sufrió un arbitraje muy localista ante Correcaminos. En la primera mitad sufrió la expulsión de Rodrigo Parra y aún así, Tapatío se puso dos veces en ventaja, gracias a los goles de Saúl Zamora y Brandon Téllez.

En esta oportunidad, los centrodelanteros del Tapatío no pudieron ver portería, ya que Sergio Aguayo no fue convocado para el encuentro y Vladimir Moragrega tampoco pudo convertir, aunque en su caso continúa en lo más alto de la tabla de goleo.

Así va Vladimir Moragrega en la tabla de goleo del Clausura 2026

Vladimir Moragrega sigue siendo uno de los goleadores del torneo con 4 tantos convertidos, al igual que el brasileño Christian De Oliveira del Tlaxcala. Por su parte, Daniel Villaseca se encuentra un gol por debajo con 3 anotaciones y Sergio Aguayo tiene dos tantos.