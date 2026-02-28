Chivas visita esta tarde al Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en uno de los compromisos más exigentes de toda la fase regular del Clausura 2026. El Guadalajara se mide al bicampeón de la Liga MX, un equipo que desde hace más de un año sostiene un rendimiento competitivo de alto nivel. Sin embargo, más allá del presente escarlata, existe un antecedente que pesa: los Diablos han construido una racha positiva en casa frente al Rebaño que se extiende por siete años, una marca que el conjunto de Gabriel Milito intentará romper esta noche.

La última vez que Chivas ganó en el Nemesio Díez fue en el Apertura 2019, durante la Jornada 17, cuando se impuso 1-3 con un doblete de Alan Pulido y un tanto de Javier Eduardo López. Desde entonces, el Guadalajara no ha podido repetir una victoria en esa cancha, convirtiendo este periodo en su sequía más prolongada sin triunfos en una misma sede dentro del futbol mexicano.

A partir de aquel triunfo, el Rebaño Sagrado ha vuelto en seis ocasiones al inmueble mexiquense y no ha logrado sumar de a tres. No obstante, el saldo no ha sido completamente negativo: aunque la victoria se ha resistido, los rojiblancos han rescatado empates que han evitado que la estadística sea más severa. En ese lapso solo registran dos derrotas, una por la mínima en el Apertura 2020 y otra más reciente en el Clausura 2025 por marcador 2-1, lo que refleja que, aun sin ganar, el equipo ha sabido competir en territorio escarlata.

Dentro de este ciclo también destaca la serie de cuartos de final del Apertura 2024. Chivas llegó al Nemesio Díez con ventaja de 1-0 obtenida en la ida en el Estadio Akron y gestionó el resultado con un empate sin goles que le dio el pase a semifinales. La racha sin victorias como visitante se mantuvo intacta, pero el objetivo competitivo se cumplió, demostrando que el contexto del marcador puede ser tan relevante como la estadística histórica.

Chivas no es favorito esta noche contra Toluca y deberán ganarle a las predicciones

De cara al duelo de esta noche, los modelos estadísticos y las casas de apuestas no colocan a Chivas como favorito para imponerse en el Nemesio Díez. Las probabilidades proyectan un escenario más favorable para el Toluca, tanto por localía como por su inercia competitiva reciente. Así, si el Guadalajara pretende romper esta racha de siete años sin ganar en esa cancha y sumar tres puntos clave, deberá imponerse no solo a un rival de alto calibre, sino también a los pronósticos que juegan en su contra.