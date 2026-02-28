Chivas se medirá esta tarde al Toluca en lo que apunta a ser el partido más atractivo de la Jornada 8 del Clausura 2026. Se enfrentan dos de los equipos que mejor futbol han desplegado en el torneo y que, por rendimiento colectivo, lucen como contendientes reales al título. Más allá del choque táctico entre Gabriel Milito y Antonio Mohamed, habrá un duelo individual que acaparará reflectores: el enfrentamiento entre sus centros delanteros.

Armando González y Paulinho, atacantes de Guadalajara y Toluca respectivamente, compartieron el campeonato de goleo en el Apertura 2025. Este será su primer cara a cara desde que levantaron ese reconocimiento juntos, y el encuentro podría marcar tendencia en la carrera por repetir la distinción en el actual certamen. Ambos llegan como referencias ofensivas absolutas de sus equipos, pero con matices distintos en su interpretación del puesto.

Si se analiza el radar comparativo de StatsBomb, se aprecia que sus perfiles son más similares de lo que podría pensarse. Los dos destacan por su eficiencia frente al arco y por la peligrosidad de cada disparo, medida a través del indicador xG por remate, apartado donde incluso existe una ligera ventaja para la Hormiga. No obstante, hay un rubro en el que el delantero rojiblanco marca diferencia considerable: su aporte en fase defensiva.

El Otaku del Gol sobresale con claridad en métricas como presiones exitosas y recuperaciones tras presión, lo que evidencia un mayor desgaste en tareas sin balón. González participa activamente en la primera línea defensiva y condiciona la salida rival. Paulinho, por su parte, mantiene una contundencia frente al arco digna de un tricampeón de goleo, con una capacidad de definición que lo convierte en referencia permanente dentro del área, siendo un perfil del que cualquier delantero, incluso siendo adversario, puede extraer aprendizajes.

¿Paulinho quiso compartir el Campeonato de Goleo con Armando González?

En la Jornada 17 del Apertura 2025, cuando se definía al campeón de goleo, se produjo un momento que generó debate: Toluca obtuvo un penal que podía otorgarle a Paulinho el título en solitario; sin embargo, el portugués decidió ceder el cobro a Helinho. Este hecho confirmó el empate en la tabla de goleadores, permitiendo que Paulinho, Armando González y Joao Pedro terminaran igualados en la cima, un gesto que muchos interpretaron como deportivo y que añadió un capítulo más a la rivalidad estadística entre ambos delanteros.