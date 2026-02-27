El Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra preparando el partido ante los Diablos Rojos del Toluca, correspomdiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, donde buscarán regresar a la senda del triunfo luego de perder el sábado pasado anteCruz Azul.

El Rebaño Sagrado llega a este encuentro siendo líder en la tabla general a pesar de haber perdido ante el conjunto de La Máquina, por lo que este fin de semana buscará regresar a la senda del triunfio.

Mientras tanto, los pupilos de Antonio Mohamed vienen de imponerse 0-3 a los Rayados del Necaxa, dentro de la Jornada 7 del Clausura 2026, otra prueba de fuego para el equipo de Gabriel Milito.

Cabe mencionar que en ese sentido, el once titular de nuestras Chivas para enfrentar al cuadro mexiquense estaría conformado de la siguiente manera.

El once titular de Chivas para enfrentar al Toluca

Para este duelo, Gabriel Milito saldría con: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado; Armando González.

Cabe mencionar que dicho enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 28 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TV Azteca.