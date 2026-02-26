Chicharito es el canterano de Chivas más exitoso de toda la historia gracias a su brillante carrera en el extranjero y con la Selección Mexicana; sin embargo, su segunda etapa en el redil no fue como todos la esperaban y volvió a causar molestia con una nueva serie de declaraciones.

Javier Hernández reapareció en redes sociales en donde decidió realizar una dinámica con sus seguidores para responder preguntas de los aficionados, en donde se le cuestionó en cuál equipo se sintió más cómodo, olvidándose por completo del Guadalajara.

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy“, respondió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Chivas y la Liga MX se rindieron a su regreso a México

Hay que recordar que tras el anuncio de su regreso al Rebaño Sagrado, el club, la afición y hasta la propia Liga MX le rindieron homenaje; sin embargo, las expectativas estuvieron muy por encima de lo que pudo entregar el delantero, principalmente por sus recurrentes lesiones y hasta distracciones en aspectos fuera de la cancha.

Llamó retroceso el regresar a Chivas

“Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará, te injertarás pelo. Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad en que creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar“, dijo el delantero en un video compartido en redes sociales el 31 de diciembre del 2025.