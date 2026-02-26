Toluca ha dado pasos importantes en los dos torneos recientes para meterse de lleno en la contienda entre los clubes más ganadores de la Liga MX, igualando en títulos a Chivas, por lo que será un duelo importante el que sostendrán el próximo fin de semana en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Otro factor que adereza este choque es el reencuentro de Alexis Vega con el Guadalajara, en donde el delantero de los Diablos Rojos se reporta listo para jugar frente a los rojiblancos a quienes les expresó su respeto al admitir que es un duelo importante para él por lo que vivió como rojiblanco.

Sin embargo, Gru dejó en claro que la escuadra escarlata ya debe ser considerado como uno de los clubes más grandes de México, no solo por su bicampeonato reciente, sino por generaciones legendarias de antaño, aunque reconoció que no se comparan con el chiverío.

“Siempre va a ser especial, viví cinco años maravillosos en Guadalajara y siempre que los he enfrentado, ahora en Toluca, ha sido un sentimiento bonito porque hice buenas amistades ahí.

“Feliz por nosotros, no buscamos esa comparación de Chivas. Sabemos de la importancia de un club como lo es Guadalajara, pero Toluca también siempre ha sido un equipo grande, no nada más porque ahorita los hayamos alcanzado en títulos.

“Toluca se ha caracterizado por su historia, por su gloria, por todo lo que ha representado los jugadores en tiempo pasado, marcaron una época muy buena. Los que saben de futbol saben que Toluca es muy, muy grande. Contentos de tener ya 12 títulos”, declaró en entrevista con Fox Sports.

Alexis Vega no quería salir de Chivas

Aunque en repetidas ocasiones, Gru ha manifestado que le faltó profesionalismo durante su paso por el Guadalajara, también ha expresado que estaba dispuesto a reducirse el salario para poder seguir como rojiblanco, aunque Fernando Hierro no le permitió dicha situación.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.