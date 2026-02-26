Este viernes Tapatío volverá a tener acción cuando enfrente a Correcaminos por la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. De cara al juego en el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de los Cabritos.

El último lunes el equipo de Pepe Meléndez no vio acción debido a que por razones de seguridad suspendieron su duelo ante Tepatitlán. La razón de esta postura se dio luego de que hayan abatido a El Mencho.

Mañana viene Tapatío volverá a tener acción luego de haber superado por 3-1 a la Jaiba Brava y es tercero en la tabla general de posiciones. Enfrente estará un Correcamino que viene de igualar 1-1 ante Atlante.

¿Cuándo y dónde juegan Correcaminos vs. Tapatío por el Clausura 2026?

El partido por el Clausura 2026 entre Correcaminos y Tapatío se llevará adelante este viernes 27 de febrero en el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura. El partido está pactado para que comience a las 16:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Correcaminos vs. Tapatío?

El encuentro entre Correcaminos y Tapatío no se podrá ver por televisión abierto debido a que será transmitido por ESPN. De todas maneras en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos.