Luego de los hechos de violencia en varios estados de México, sobre todo en Jalisco, la Liga de Expansión MX informó por medio de un comunicado la reprogramación del partido entre Tapatío y Tlaxcala que se celebraría este domingo 22 de febrero.

Como se sabe, nuestro país fue noticia internacional luego de los lamentables hechos tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, durante un operativo del Ejército Mexicano.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevaría a cabo en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, como parte de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido entre Tapatío y Tlaxcala?

De momento se desconoce la nueva fecha y horario del partido entre Tapatío y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, pero se espera que en los próximos días la Liga de Expansión MX informe cuándo se realizará.

Cabe mencionar que en estos momentos el filial del Club Deportivo Guadalajara se encuentra en estos momentos en la tercera posición de la tabla general con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.