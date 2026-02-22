Chivas llevó adelante un enorme partido, pero se fue con las manos vacías luego de que Cruz Azul hubiera ganado con un gol agónico de Charly Rodríguez. Por otro lado, de lo que nadie habla es la posible lesión que sufrió Bryan González luego de haber terminado el encuentro con una torcedura en su tobillo.

En el Estadio Cuauhtémoc el equipo de Gabriel Milito fue de menos a más y se llevó por delante a una máquina fue contundente. Hugo Camberos en el segundo tiempo demostró por qué tiene que ser tenido en cuenta por el técnico argentino.

Uno de los jugadores que tuvo un aceptable partido, pero le costó marcar la diferencia por la banda izquierda fue Bryan González. El Cotorro no estuvo tan fino como en otras oportunidades, pero en defensa cuando el timonel rojiblanco decidió cambiar el sistema de juego dio seguridad.

Bryan González terminó lesionado. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en el Guadalajara se encendieron las alarmas porque el Cotorro sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo, le costaba caminar a pesar de que intentaba correr y terminó el encuentro dolorido. ¿Será tenido en cuenta para enfrentar a Toluca?

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones?

Tras la derrota ante Cruz Azul, Chivas se ubica de todas maneras como líder con 18 puntos, pero ahora tienen una diferencia de tres unidades con la Máquina. El próximo partido del Guadalajara será ante Toluca por la jornada siete en el Estadio Nemesio Diez.